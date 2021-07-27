Vaka artışı endişe yaratmıştı… KKTC'den flaş turizm kararı!

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek. Gri renkteki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

Yukarıdaki kriterlere göre, karantinaya girmesi gereken kişiler KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak.

KARANTİNA ŞARTI

Tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olacak, denetimler ilçe emniyet kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ülkede Kovid-19 testi pozitif ve karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacak.

10 Ağustos 2021'den itibaren charter seferlerle ve elektronik bilekliği takılarak gerçekleştirilen kapalı otel turizm uygulaması iptal edildi. Charter seferlerle KKTC'ye gelecek kişilere, geldikleri ülkenin renk kodlarındaki kriterlere göre işlem yapılacak.