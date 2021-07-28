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Giriş Tarihi: 28.7.2021 12:54 Son Güncelleme: 28.7.2021 13:06

ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin’e ağır sözler! Nükleer silahı hedef aldı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin’e ağır sözler! Nükleer silahı hedef aldı

Yıllardır gerilimli ilişkileriyle gündeme gelen ABD-Rusya arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’e katil diyerek seçimlere müdahale iddiasıyla suçladığı Rus liderin öfkesini üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de Rusya’nın oluşturduğu nükleer tehdide ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da yaptığı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ziyaretinde olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

ABD ile Rusya arasında yıllardır süregelen gerilimi geçtiğimiz aylarda yaptığı 'katil' suçlamasıyla bir kez daha tırmandıran Biden, geçtiğimiz haziran ayında Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ikili, görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirmişti.

"PUTİN BAŞININ DERTTE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Washington ziyaretinde konuşan Biden, Putin'in nükleer silah ve petrol gelirleri haricinde başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturduğunu ve "başının gerçekten dertte olduğunu bildiğini" söyledi.

Biden, "Putin ile görüştüğümde, hakiki bir sorunu olduğunu fark ettim. Nükleer silahı ve petrol gelirlerinden başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturuyor. Başka hiçbir şeyleri yok... Başının gerçekten dertte olduğunu biliyor ve bence bu, onu çok daha tehlikeli yapıyor" ifadelerini kullandı.

SİBER SALDIRI UYARISI

Konuşmasında siber güvenlik konusuna da değinen Biden, ABD'ye yönelik büyük ve kapsamlı bir siber saldırının "gerçek bir savaşa dönüşebileceği" uyarısı yaptı.

Biden, "Eğer büyük bir güçle savaşa girersek, gerçek silahların kullanıldığı bir savaşı kast ediyorum, bunun çok büyük sonuçlar doğuran bir siber saldırı sonucu olma ihtimalinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin’e ağır sözler! Nükleer silahı hedef aldı
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