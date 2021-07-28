ABD Başkanı Joe Biden’dan Putin’e ağır sözler! Nükleer silahı hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da yaptığı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ziyaretinde olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

ABD ile Rusya arasında yıllardır süregelen gerilimi geçtiğimiz aylarda yaptığı 'katil' suçlamasıyla bir kez daha tırmandıran Biden, geçtiğimiz haziran ayında Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ikili, görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirmişti.

"PUTİN BAŞININ DERTTE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Washington ziyaretinde konuşan Biden, Putin'in nükleer silah ve petrol gelirleri haricinde başka hiçbir şeyi olmayan bir ekonominin üzerinde oturduğunu ve "başının gerçekten dertte olduğunu bildiğini" söyledi.