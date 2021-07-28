Akdeniz’de 2021’de 970 göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü
(IOM), yılbaşından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan tahmini 970 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler
'in (BM) göç örgütü olan IOM Sözcüsü Paul Dillon
, Akdeniz'de düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi için Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine büyük bir dayanışma göstermesi çağrısında bulundu. Afrika
'da yoksulluk, kuraklık ve çatışmalardan dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.