Almanya’da ilginç yasaklar!

Ülkede kırmızı ışıkta geçmenin de bir cezası var. Eğer yaya kırmızı ışık kuralını ihlal ederse 5-10 euro arasında bir para cezası ödüyor. Sürücü ise kırmızı ışık ihlalinde deneme süresinin uzatılmasıyla cezalandırılıyor. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün deneme süresi 2 yıla uzatılıyor.

Almanya'da isim değiştirmek için de geçerli bir sebep aranıyor. Bunlardan bazıları, ismin telaffuz edilememesi, ismin bireyde psikolojik bir rahatsızlığa sebep olması. Evlenirken, çiftlerden yalnızca biri çifte soyadı alabilir. Çocuklara isim konulurken de çeşitli kurallar var. Mesela isim ilk isim olarak anlaşılabilmeli. İsmin çocuğa zarar vermemesi de aranan kriterlerden biri.