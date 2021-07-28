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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:10 Son Güncelleme: 28.7.2021 11:19

Android kullanıcıları dikkat! Android 12'nin yeni özelliği çok işinize yarayacak!

Android kullanıcıları dikkat! Android 12'nin yeni özelliği çok işinize yarayacak!

Android 12'nin üçüncü beta sürümü temmuz ayının ortasında çıkmıştı. Bu sürümde uygulama arama, oyun modu gibi yeni özellikler vardı. Ancak Android 12 beta 3'ün ayrıntılı sürüm notlarında küçük bir özellik atlandı. Bu gizli mücevher kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

Söz konusu yeni özellik URL bağlantılarını doğrudan telefondan paylaşmanın yanı sıra kopyalamayı da çok daha kolay hale getiriyor. Normalde bunu yapmanın yolu, arama çubuğuda URL'yi seçmek, kopyalamak ve ardından mesajlaşma uygulamasında veya notlar gibi bir uygulamaya yapıştırmaktan geçiyor. Aslında gün içinde sık kullanılan eylemlerden biri. Android 12'le birlikte bu durum değişecek ve daha kolay olacak.

Android 12'deki yeni URL kopyalama ve paylaşma özelliği, XDA Developers tarafından ortaya çıkartıldı. XDA'da özelliğin nasıl çalıştığı ekran görüntüleri ve detaylarıyla birlikte açıklandı.

Yeni özellik, açık olan son uygulamaları gösteren çoklu görev ekranında, herhangi bir URL bağlantısını anında kopyalamaya olanak tanıyor. Bu özellik sadece Chrome ile değil, aynı zamanda Android tarafından tanınan web kullanıcı arayüzü içeren diğer tüm üçüncü parti uygulamalar tarafından da kullanılabiliyor.

Ekran görüntülerinde görüldüğü gibi kullanıcılar çoklu görev ekranına geldiğinde, uygulama pencerelerinin sağ üst köşesinde dosya paylaşım simgesi görecek. Buna dokundukları zaman URL ortaya çıkacak. Kopyalama veya paylaşım seçeneği görünecek.

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Android kullanıcıları dikkat! Android 12'nin yeni özelliği çok işinize yarayacak!
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