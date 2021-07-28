Android kullanıcıları dikkat! Android 12'nin yeni özelliği çok işinize yarayacak!

Söz konusu yeni özellik URL bağlantılarını doğrudan telefondan paylaşmanın yanı sıra kopyalamayı da çok daha kolay hale getiriyor. Normalde bunu yapmanın yolu, arama çubuğuda URL'yi seçmek, kopyalamak ve ardından mesajlaşma uygulamasında veya notlar gibi bir uygulamaya yapıştırmaktan geçiyor. Aslında gün içinde sık kullanılan eylemlerden biri. Android 12'le birlikte bu durum değişecek ve daha kolay olacak.
Android 12'deki yeni URL kopyalama ve paylaşma özelliği, XDA Developers tarafından ortaya çıkartıldı. XDA'da özelliğin nasıl çalıştığı ekran görüntüleri ve detaylarıyla birlikte açıklandı.
Yeni özellik, açık olan son uygulamaları gösteren çoklu görev ekranında, herhangi bir URL bağlantısını anında kopyalamaya olanak tanıyor. Bu özellik sadece Chrome ile değil, aynı zamanda Android tarafından tanınan web kullanıcı arayüzü içeren diğer tüm üçüncü parti uygulamalar tarafından da kullanılabiliyor.