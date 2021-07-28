Assange'ın Ekvador vatandaşlığı düşürüldü

Ülkenin başkenti Quito'da bulunan Pichincha Mahkemesi'nde önceki gün Assange'ın vatandaşlığının iptaline ilişkin dava görüldü.

Mahkeme, Assange'a 2018'de verilen vatandaşlığın iptaline karar verdi. Ekvador adli makamları da bu kararı Assange'a resmi olarak iletti.

Ekvadorlu yetkililer, Assange'ın vatandaşlık mektubunda birçok tutarsızlık, farklı imzalar, muhtemelen belgelerde değişiklik ve ödenmemiş ücretler olduğunu ifade etti.