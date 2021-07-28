Hindistan’da feci kaza! 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Barabanki bölgesinde gece geç saatlerde katliam gibi bir kaza yaşandı. Haryana'dan Bihar'a hareket eden bir yolcu otobüsü arızalanması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Barabanki bölgesinde duran otobüse bir kamyonun çarpması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin de yaralandığını bildirildi. Yaralıların Barabanki'de bir hastaneye kaldırıldığı kaydedilerek, otobüsü yol kenarından çekmek için vinç kullanıldığını aktarıldı.