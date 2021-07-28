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Haberler Dünya Haberleri İsrail donanmasına Alman katkısı! İki tane daha teslim edildi
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:05

İsrail donanmasına Alman katkısı! İki tane daha teslim edildi

AA
İsrail donanmasına Alman katkısı! İki tane daha teslim edildi

İsrailli resmi makamlardan gelen açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda Almanya ile yeni korvetler için yapılan anlaşma doğrultusunda yeni gemiler, ülke donanmasına katıldı.

Alman ThyssenKrupp Marine Systems'in internet sitesinden (TKMS) yapılan açıklamada, "INS Atzmaut" ve "INS Nitzachon" adlı 2 korvetin daha devriyle toplam 4 korvetin İsrail'e teslim edildiği kaydedildi.

İSRAİL SİLAHLA DONATACAK

Sa'ar 6 sınıfı söz konusu 4 korvetin, gelecek 30 yıl boyunca İsrail donanmasının belkemiğini oluşturacağı vurgulandı.

Korvetlerin, ana limanlarına vardıktan sonra İsrail Donanması tarafından radar ve silah sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

İsrail, 2015 Mayıs ayında korvetler için Almanya ile sözleşme imzalamıştı.

Diğer iki korvetten "INS Magen" Kasım 2020'de, "INS Oz" ise Mayıs 2021'de İsrail'e teslim edilmişti.

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İsrail donanmasına Alman katkısı! İki tane daha teslim edildi
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