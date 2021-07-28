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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:39 Son Güncelleme: 28.7.2021 11:48

İsrail’den flaş açıklama! Yeni saldırılar için bütçe belirlendi

DHA
İsrail’den flaş açıklama! Yeni saldırılar için bütçe belirlendi

Filistin halkına yönelik zulmüne yıllardır ara vermeyen İsrail hükümeti, askeri alana yatırım yapmaya devam ediyor. Savunma alanına ayırdıkları yüksek bütçelerle sık sık tartışma konusu olan İsrail hükümeti, 2022 yılına ilişkin yeni bütçe kararını duyurdu.

İsrail koalisyon hükümeti, 2022 yılı için savunma bütçesini yaklaşık 58 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

PARLAMENTO ONAYINI BEKLİYOR

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz dün akşam bir araya gelerek, hazırlanmakta olan bütçe yasası çerçevesinde savunma tesisi bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın 2022 bütçesi yaklaşık 58 milyar NIS (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak açıklandı.

Satın alma anlaşmaları kapsamında, İsrail silahlı güçleri IDF'in tehditlere göre donatılması ve güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Bütçe, İsrail parlamentosu Knesset'te onaya sunulacak.

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İsrail’den flaş açıklama! Yeni saldırılar için bütçe belirlendi
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