İsrail’den flaş açıklama! Yeni saldırılar için bütçe belirlendi

İsrail koalisyon hükümeti, 2022 yılı için savunma bütçesini yaklaşık 58 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

PARLAMENTO ONAYINI BEKLİYOR

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz dün akşam bir araya gelerek, hazırlanmakta olan bütçe yasası çerçevesinde savunma tesisi bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.