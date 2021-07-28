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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Maymunlar cehennemi!

Maymunlar cehennemi!
Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokakları maymunlar işgal etti. Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için şehir merkezine inerek ortalığı savaş alanına çevirdi. İki farklı maymun çetesi yiyecekleri paylaşmamak için birbirine girerken o anlar kameralara yansıdı. Şehirdeki Budist tapınaklarına da girmeye çalışan maymunlar, trafiği kilitleyerek sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yetkililer, normal zamanda maymunların turistler tarafından düzenli beslendiğini ancak salgın dolayısıyla şehre turist gelmediği için aç kalan maymunların şehre indiğini belirtti. DIŞ HABERLER
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Maymunlar cehennemi!
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