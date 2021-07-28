NASA açıkladı! Büyük Giza Piramidi boyutunda!

Yapılan açıklamaya göre 2008 GO20 isimli asteroit geçtiğimiz pazar günü güvenli bir uzaklıktan geçti. Yetkililer asteroidin tehlikeli olmadığını söyledi. Ancak NASA, ESA ve diğer kurumlar hem Güneş Sistemi'nin erken evreleri hakkında bilgi sahibi olmak, hem de Dünya'ya karşı tehdit olabilecek asteroitleri belirlemek için bu gök cisimlerini yakından takip ediyor. Çünkü asteroitlerin yörüngelerinde değişim yaşanabilir ve bu Dünya için büyük bir risk.
2008 GO20, Dünya'nın 4.5 milyon km yakınından, 29 bin km hızla geçti. Asteroitin 97 ile 220 metre arasında bir boyutta olduğu tahmin ediliyor. Büyük Giza Piramidi ise 138 metre yükseliğe sahip. Yaklaşık 150 metreden büyük olan ve Dünya'ya 7.5 milyon km mesafe içinden yaklaşan bir asteroit, potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor (Potentially Hazardous Asteroid/PHA). Karşılaştırma yapacak olursak, Dünya ve Ay arasındaki mesafenin 19.5 katı oluyor. NASA'nın tüm PHA olan nesneleri izliyor.
Dünya yörüngesine küçük uzay kayaları giriyor. Çoğu yörüngede parçalanıyor ve herhangi bir tehlike oluşturmuyorlar.
Diğer yandan 2008 GO20 gibi devasa astreoitler potansiyel olarak tehlikeli. Bu tür asteroitler gezegenlerin çekim kuvveti nedeniyle yörüngesini değiştirebilir ve Dünya'ya çarpabilir. NASA böyle bir durum gerçekleşirse, Dünya'ya bir asteroidin çarpabileceğini açıkladı.
2008 GO20, Dünya'yı birçok kez ziyaret etmişti. NASA'nın kayıtlarına göre 2008 GO20, 4 Ağustos 1901'de Dünya'nın 1.3 milyon km yakınından geçti. Bir sonraki yakın geçişi ise 31 Temmuz 1935'te 1.85 milyon km mesafeyle gerçekleşti. 2008 GO20'nin 24 Temmuz 2034'te Dünya'nın 5 milyon km uzağından geçmesi bekleniyor.