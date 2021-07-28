NASA açıkladı! Büyük Giza Piramidi boyutunda!

Yapılan açıklamaya göre 2008 GO20 isimli asteroit geçtiğimiz pazar günü güvenli bir uzaklıktan geçti. Yetkililer asteroidin tehlikeli olmadığını söyledi. Ancak NASA, ESA ve diğer kurumlar hem Güneş Sistemi'nin erken evreleri hakkında bilgi sahibi olmak, hem de Dünya'ya karşı tehdit olabilecek asteroitleri belirlemek için bu gök cisimlerini yakından takip ediyor. Çünkü asteroitlerin yörüngelerinde değişim yaşanabilir ve bu Dünya için büyük bir risk.