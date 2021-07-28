Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Almanya’da akılalmaz yasaklar!

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, küresel çapta "Özgürlüğün ülkesi" olarak lanse edilen bir ülke olarak bilinir Almanya. Bireyselleşmenin göklere çıkarıldığı, kısıtlamaların olduğu gerçeğinin adeta yok sayıldığı ülke, aslında içinde yaşayanlar için oldukça sert yasaklarıyla biliniyor.
DİNİ BAYRAMLARDA SES ÇIKARMAK YASAK!
Tüm dünyanın seküler ve demokrat ülke örneği olarak gösterdiği Almanya, özellikle dini bayramlarda uyguladığı sert cezalarla biliniyor. Bunların başta geleni ise Hristiyanların kutsal bayramı olarak bilinen Paskalya.
Hristiyanların kutsal bayram olarak kutladığı Paskalya, Almanya'da yılın "sessiz günleri" olarak biliniyor. Perşembeden pazartesiye kadar kutlanan dini bayramda, ciddi yasaklar uygulanıyor.
Bu süre boyunca dans etmenin ve yüksek sesli müzik dinlemenin yasak olduğu ülkede, bu kuralları ihlal edenlere ciddi bir para cezası uygulanıyor.
Yasağın uygulanması ise 16 eyalette de farklılık gösteriyor. Özellikle muhafazakar olmalarıyla bilinen güney eyaletlerde, dans ve müzik yasağına spor etkinlikleri yapma, ev taşıma ya da belli filmleri gösterme yasağı da eşlik ediyor.
Resmi tatillerde sert bir şekilde uygulanan ses yasağı, pazar günlerinin yanı sıra akşam 10 ila sabah 6 arasında da uygulanıyor.
Kamusal alanda akşam 10'dan sonra içki içerek taşkınlıkta bulunmak ve gürültü yapmak, yine para cezasını getiren bir başka kusurlu hareket.
Pazar günleri evde tadilat yapmak, elektrik süpürgesi çalıştırmak, hatta gürültülü ise çamaşır makinesi çalıştırmak bile, yasal şikayetlere konu oluyor.
Ülkede bir başka yasak ise Ulusal Marş'a ilişkin. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman milliyetçiliğinin en yüksek olduğu dönemde bir Nazi propagandası olarak kabul edilen "üstün Alman ırkı" anlayışına gönderme yapan satırları içeren Alman Ulusal Marşı'nın ilk kıtalarının söylenmesi kesinlikle yasak.
Nazi sembolü taşımak, kamusal alanda Hitler'i övmek ve Nazi selamı vermek de hapis cezasına varan uygulamaları beraberinde getiriyor.
Bunun yanı sıra toplum içinde soykırımı inkar etmek de tamamen yasak.
Alman hükümeti kimyasal ve biyolojik silahları da tamamen yasaklamış durumda. Tabii bir istisna mevcut: ABD'ye ait Almanya'da konuşlanmış olan nükleer silahlar 'yasal'.
Eroin, amfetamin, MDMA ve kokain gibi kimyasallar tamamen yasak, hükümet bile bunlara sahip olamıyor.
Ülkede internet üzerinden film indirip izleyemiyorsunuz.
YouTube'daki birçok video da yasaklı olduğu gerekçesiyle izlenemiyor.
Ülkede otoyolda kalırsanız, para cezası yiyebilirsiniz. Alman yasaları, yola çıkarken yeterli benzininizin olmamasını kusur olarak görüyor.
Arabanızı kendiniz yıkamanız da yasak. Kir, yağ ve benzin içeren suların yer altı sularına karışma riski nedeniyle yalnızca profesyonel olarak yıkama hizmeti verilen tesislerde yıkama yaptırabiliyorsunuz.