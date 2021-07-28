Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Almanya’da akılalmaz yasaklar!

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, küresel çapta "Özgürlüğün ülkesi" olarak lanse edilen bir ülke olarak bilinir Almanya. Bireyselleşmenin göklere çıkarıldığı, kısıtlamaların olduğu gerçeğinin adeta yok sayıldığı ülke, aslında içinde yaşayanlar için oldukça sert yasaklarıyla biliniyor.

DİNİ BAYRAMLARDA SES ÇIKARMAK YASAK!

Tüm dünyanın seküler ve demokrat ülke örneği olarak gösterdiği Almanya, özellikle dini bayramlarda uyguladığı sert cezalarla biliniyor. Bunların başta geleni ise Hristiyanların kutsal bayramı olarak bilinen Paskalya.