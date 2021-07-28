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Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:42 Son Güncelleme: 28.7.2021 13:46

Sel felaketi Pakistan’ı vurdu! Başkent sular altında

İHA
Sel felaketi Pakistan’ı vurdu! Başkent sular altında

Son haftalarda dünya genelinde yaşanan aşırı yağışlar, sel ve heyelan felaketlerini de beraberinde getiriyor. Türkiye, Almanya, Çin ve Hindistan’da yaşanan sel olaylarının ardından son felaket haberi Pakistan’dan geldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı vuran sağanak yağış sele yol açtı.

Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, arabalar da selde sürüklendi. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı. İslamabad Komiser Yardımcısı Muhammed Hamza Shafkaat, "Ekipler yolları temizliyor. İnşallah 1 saat içinde her şeyi temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALARM VERİLDİ

Pakistan Meteoroloji Departmanı ise yaşanan sağanak yağışlarla bölgenin mevsimin en yüksek yağış seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şiddetli yağışlar Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi kentini de olumsuz etkiledi. Aralıksız yağışların ardından kentte alarm verildi. Yerel yönetim, ordudan yardım istedi.

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Pakistan Ulusal Afet ve Yönetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sel tehlikesi nedeniyle yerel yönetim ve acil servislerden müdahaleye hazır olmalarının istendiği belirtildi.

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Sel felaketi Pakistan’ı vurdu! Başkent sular altında
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