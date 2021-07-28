Sel felaketi Pakistan’ı vurdu! Başkent sular altında

Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, arabalar da selde sürüklendi. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı. İslamabad Komiser Yardımcısı Muhammed Hamza Shafkaat, "Ekipler yolları temizliyor. İnşallah 1 saat içinde her şeyi temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.