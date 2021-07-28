Solcu lider Pedro Castillo devlet başkanlığı görevine resmen başladı

Castillo, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin temel sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak "Anayasa reformu için yeni bir yasa tasarısını önce meclise sonra halk oylamasına sunacağız. Peru halkı için yolsuzluğun olmadığı bir ülke ve yeni bir Anayasayı destekleyeceğime yemin ederim." ifadelerini kullandı.