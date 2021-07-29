Avustralya’da karantinadan çarşaflı kaçış!

Salgının başlangıcından bu yana ulusal ve iç sınırlarını kapatma, yurtdışı veya eyaletler arası uçuşlarla gelen herkese zorunlu otel karantinası gibi tedbirlerin uygulandığı Avustralya'da çok sayıda ülkedekinden daha az korona virüs vakası ve can kaybı kaydedildi. Toplam vaka sayısının 33 bin 726'ya ulaştığı ülkede şimdiye kadar 923 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Fakat ülkenin Covid-19 tablosunda olumlu etkisi olan sert tedbirler, beraberinde bir dizi kaçış ve kaçış girişimini getirdi.