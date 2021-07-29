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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Bosna Hersek’te soykırımı inkâr artık suç sayılacak

Bosna Hersek’te soykırımı inkâr artık suç sayılacak
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun 23 Temmuz'da "Bonn Yetkilerine" dayanarak çıkarttığı "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" ülkenin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası mahkemelerde veya Bosna Hersek Mahkemesi'nde kanıtlanmış soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçlarını inkar edenler, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak erkeğin hunharca katledildiği Srebrenitsa'da, yasaya karşı çıkan Sırplar, "Ratko Mladic, sen bizim kahramanımızsın!" yazılı afişler astı.
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Bosna Hersek’te soykırımı inkâr artık suç sayılacak
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