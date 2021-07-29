Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü Türkiye desteğe hazır

Dışışleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Tunus
Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Othman
Jerandi ile görüştü. Jerandi, Çavuşoğlu'nu Tunus'taki durumun gelişimi ve son dönemde alınan kararların içeriği hakkında bilgilendirdi. Çavuşoğlu, Türkiye
'nin Tunus'un güvenliği ve istikrarı konusundaki endişelerini dile getirerek, Tunus ve halkının bu hassas durumun üstesinden gelme yeteneğine güvendiğini ifade etti. GERGİN BEKLEYİŞ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Kays Said
'in 25 Temmuz'da aldığı kararla başbakanı azletttiği, meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğu ve yeni bir başbakan atayarak yürütmeyi kendisine bağlayacağını açıklamasının ardından Tunus'ta gergin bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Said'in bazı üst düzey devlet yetkililerini görevden aldığı belirtildi.
SORUŞTURMA YAĞMURU BAŞLADI
Tunus'ta meclisin birinci ve ikinci partisi konumundaki Nahda Hareketi
ve Tunus'un Kalbi partileri ile bazı devlet kurumları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tunus İlk Derece Mahkemesi
Başsavcısı, soruşturmanın "seçim kampanyası için dış kaynak temin etmek ve kampanyayı finanse etmek için kaynağı bilinmeyen fonları kabul etmek" suçlamalarıyla açıldığını kaydetti.