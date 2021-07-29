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Giriş Tarihi: 29.7.2021 13:50 Son Güncelleme: 29.7.2021 13:54

Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdiğini duyurdu

AA
Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdiğini duyurdu

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 3C roketiyle Tianlian I-05 uydusunun fırlatıldığını bildirdi.

Fırlatma, Long March roketleriyle gönderilen serinin 378. görevi oldu. Uydunun, Çin'in uzay aracı, uzay laboratuvarları ve uzay istasyonları için veri aktarımı, ölçüm ve kontrol hizmetleri sağlaması hedefleniyor.

ÇİN'DEN UZAY İSTASYONU HAMLESİ

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çinli taykonotlar, 4 Temmuz'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tienhı (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

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Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdiğini duyurdu
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