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Giriş Tarihi: 29.7.2021 08:51 Son Güncelleme: 29.7.2021 08:56

Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti: Sınırda provokasyon...

AA
Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti: Sınırda provokasyon...

Ermenistan askerleri Kelbecer istikamentinde Azerbaycan'a yönelik provokatif eylemlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; gece saatlerinde Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden makineli tüfek ve bomba atarlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 02.45'ten 03.40'a kadar Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden makineli tüfek ve bomba atarlarla ateş altına alındığı bildirildi.

12 ADET F-1 TİPİ EL BOMBASI ATILDI

Azerbaycan mevzilerine yaklaşık 12 adet F-1 tipi el bombası atıldığı belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

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Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti: Sınırda provokasyon...
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