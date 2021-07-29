Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ikiyüzlü çıkış! Suç duyurusunda bulundu

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelemiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti