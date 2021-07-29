Galizia suikasti raporunda devlet sorumlu bulundu

Malta basınında yer alan haberlere göre, 16 Ekim 2017'de arabasına konulan uzaktan kumandalı bomba ile öldürülen gazeteci Galizia cinayetine ilişkin kamu soruşturmasının sonuç raporu açıklandı.

Eski Başyargıç Joseph Said Pullicino ve emekli yargıçlar Michael Mallia ile Abigail Lofaro'nun yazdığı 437 sayfalık soruşturma raporunda, Galizia cinayetine ilişkin "Devlet, suikastin sorumluluğunu üstlenmeli." ifadeleri yer aldı.

Soruşturma raporunda ayrıca cinayetin işlendiği dönemde başbakanlığın üst kademelerinde "cezasızlığın yaygınlaştığı" tespitinde bulunuldu.

Soruşturmada, dönemin Başbakanı Joseph Muscat liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin suikaste karıştığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtilirken, Galizia'yı ortadan kaldırmak isteyenler için "olumlu bir iklim" olduğuna dikkat çekildi.

BAŞBAKAN ABELA ÖZÜR DİLEDİ

Joseph Muscat'ın Galizia suikasti soruşturmasının kendi hükümetine sıçraması sonrasında Ocak 2020'de başbakanlıktan ve parti liderliğinden ayrılması sonrası yerine gelen Başbakan Robert Abela, Galizia cinayeti soruşturma raporuna yönelik bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Abela, "Cinayetle ilgili kamu soruşturması başladıktan sonra başbakan olarak göreve geldim. Ama şu anda başbakanım ve devletin eksiklikleri için özür dilemek benim görevim." dedi. Abela, hükümetin Galizia ailesi başta olmak üzere insanlar için adaleti sağlamaya kararlı olduğunu ifade ederek, "Bu cinayet, Malta tarihinin karanlık bir sayfasıydı. Bundan ders alınmaması bir utanç olur." diye konuştu.

Hükümetinin özrünü kişisel olarak iletmek için Daphne Caruana Galizia'nın ailesiyle buluşmak istediğini belirten Başbakan Abela, soruşturma raporunda adı geçen hükümet üyelerinin eski kabineden olduğunu, kendi kabinesinden bu konuyla alakalı istifa beklemediğini de söyledi.

Başbakan Abela, eski başbakan ve partinin eski lideri Muscat'ın da parti de bir görevi olmadığını sözlerine ekledi.

Soruşturma raporunun açıklanmasının ardından akşam saatlerinde başkent Valetta'da başbakanlık önünde toplanan sivil toplum örgütleri de devletin özür dilemesini ve Eski Başbakan ve İşçi Partisi'nin eski lideri Joseph Muscat'ın partiden ihraç edilmesini istedi. Göstericiler ellerinde "Yolsuzluk Daphne'yi öldürdü" yazılı dövizler taşıdı.

DAPHNE CARUANA GALİZİA SUİKASTİ

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen uzaktan kumanda edilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin davadaki üç şüpheliden biri olan Vince Muscat, şubat ayında bildiklerini anlatma karşılığında mahkeme ile iş birliği yaparak olaydaki suçunu itiraf etmiş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.