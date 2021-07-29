Güneş rüzgarları Dünya'nın manyetik alanını dövüyor! Uzmanlardan açıklama geldi!

Güneş rüzgarları ilk olarak 25 Temmuz'da NASA'nın SDO uzay aracı tarafından tespit edildi. Raporlananlara göre rüzgarların Güneş'in en üst bölgesinde yer alan bir delikten çıktığı keşfedildi. SpaceWeather.com'un haberine göre Dünya bu elektrik yüklü parçacıklar ve plazma akışının içine girmiş durumda. Güneş rüzgarları saniyede 400 km hızla ilerliyor.
Dünya'yı Güneş patlamalarından, fırtınalarından ve rüzgarlarından manyetosfer korur. Manyetik bir korumadır. Yapılan açıklamaya göre Güneş rüzgarlarının manyetosferle ilk teması 28 Temmuz'da gerçekleşti. Bu durum saatlerce süren küçük bir jeomanyetik huzursuzluğu da tetikledi.
ABD Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), "Güneş rüzgarları ile Dünya'nın manyetik alanı arasındaki etkileşim ve atmosfer ve iyonosferin etkisi, manyetosfer içinde plazma küre gibi çeşitli alanlar ve akımlar oluşturur. Manyetosfer içindeki koşulların oldukça dinamik olması, teknolojik sistemleri ve insan faaliyetlerini etkileyebilecek durumlara sebep olabilir" açıklamasını yaptı.