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Giriş Tarihi: 29.7.2021 15:20

Güneş rüzgarları Dünya'nın manyetik alanını dövüyor! Uzmanlardan açıklama geldi!

Güneş rüzgarları Dünya'nın manyetik alanını dövüyor! Uzmanlardan açıklama geldi!

Bilim insanları uzaydan gelebilecek tehlikelere karşın gözlem yapıyorlar ve herhangi bir durumla karşılaştıkları zaman kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Güneş fırtınaları ve rüzgarları da bu konu içinde yer alıyor. Görünüşe göre Güneş'in dış katmanındaki bir delikten çıkan Güneş rüzgarları, Dünya'ya ulaştı. İşte detaylar...

Güneş rüzgarları ilk olarak 25 Temmuz'da NASA'nın SDO uzay aracı tarafından tespit edildi. Raporlananlara göre rüzgarların Güneş'in en üst bölgesinde yer alan bir delikten çıktığı keşfedildi. SpaceWeather.com'un haberine göre Dünya bu elektrik yüklü parçacıklar ve plazma akışının içine girmiş durumda. Güneş rüzgarları saniyede 400 km hızla ilerliyor.

Dünya'yı Güneş patlamalarından, fırtınalarından ve rüzgarlarından manyetosfer korur. Manyetik bir korumadır. Yapılan açıklamaya göre Güneş rüzgarlarının manyetosferle ilk teması 28 Temmuz'da gerçekleşti. Bu durum saatlerce süren küçük bir jeomanyetik huzursuzluğu da tetikledi.

ABD Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), "Güneş rüzgarları ile Dünya'nın manyetik alanı arasındaki etkileşim ve atmosfer ve iyonosferin etkisi, manyetosfer içinde plazma küre gibi çeşitli alanlar ve akımlar oluşturur. Manyetosfer içindeki koşulların oldukça dinamik olması, teknolojik sistemleri ve insan faaliyetlerini etkileyebilecek durumlara sebep olabilir" açıklamasını yaptı.

SWPC bununla birlikte riskli olabilecek geçici veya tekrarlayan Güneş rüzgarının tahmin edilmediğini, önümüzdeki günlerde herhangi bir sorunun yaşanmayacağını bildirdi.

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Güneş rüzgarları Dünya'nın manyetik alanını dövüyor! Uzmanlardan açıklama geldi!
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