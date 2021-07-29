Güneş rüzgarları Dünya'nın manyetik alanını dövüyor! Uzmanlardan açıklama geldi!

Güneş rüzgarları ilk olarak 25 Temmuz'da NASA'nın SDO uzay aracı tarafından tespit edildi. Raporlananlara göre rüzgarların Güneş'in en üst bölgesinde yer alan bir delikten çıktığı keşfedildi. SpaceWeather.com'un haberine göre Dünya bu elektrik yüklü parçacıklar ve plazma akışının içine girmiş durumda. Güneş rüzgarları saniyede 400 km hızla ilerliyor.