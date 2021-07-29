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Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:45 Son Güncelleme: 29.7.2021 12:03

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yine güldürdü! Şemsiyeyle zor anları kamerada

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yine güldürdü! Şemsiyeyle zor anları kamerada

Sakar tavırları ve komik halleriyle sık sık dünya basınına konu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kameralar karşısında bir kez daha zor anlar yaşadı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in oğlu Prens Charles ile birlikte bir anma törenine katılan Johnson, yağmur yağması üzerine şemsiyesini açmak istedi. Sakarlığı ve esen rüzgar nedeniyle başarısız olan Johnson’ın o halleri anbean kaydedildi.

İngiltere'nin sakarlıkları ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Başbakanı Boris Johnson, yine komik sahnelere imza attı.

Geçtiğimiz gün ülkenin Staffordshire bölgesinde, görev başında ölen polis memurları için düzenlenen bir anma törenine katılan Johnson, zor anlar yaşadı.

SAKAR HALLERİ GÜLDÜRDÜ

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve İçişleri Bakanı Priti Patel ile birlikte anma töreninde hazır bulunan Johnson, hafif bir yağmurun başlamasının ardından şemsiyesine davrandı. Yanında oturan Prens Charles'a çarpmamak için şemsiyesini arkaya doğru açan Johnson, arkasında oturan yetkiliye çarpmasına ramak kala önlem aldı.

Şemsiyeyle mücadelesini meraklı gözlerle izleyen İçişleri Patel'i fark ederek şemsiyesini ona vermeyi teklif eden Johnson, aldığı ret cevabının ardından şemsiyesinin kontrolünü kaybetti.

ZOR ANLARI KAMERADA

Ters dönen şemsiyesiyle boğuşmaya başlayan İngiliz Başbakan, hareketleriyle başta Prens Charles olmak üzere tüm bakan ve görevlileri kahkahaya boğdu.

Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video

Johnson'ın sakar halleri, sosyal medyada da alay konusu oldu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yine güldürdü! Şemsiyeyle zor anları kamerada
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