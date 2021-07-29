İngiltere Başbakanı Boris Johnson yine güldürdü! Şemsiyeyle zor anları kamerada

SAKAR HALLERİ GÜLDÜRDÜ

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve İçişleri Bakanı Priti Patel ile birlikte anma töreninde hazır bulunan Johnson, hafif bir yağmurun başlamasının ardından şemsiyesine davrandı. Yanında oturan Prens Charles'a çarpmamak için şemsiyesini arkaya doğru açan Johnson, arkasında oturan yetkiliye çarpmasına ramak kala önlem aldı.