İngiltere Başbakanı Boris Johnson yine güldürdü! Şemsiyeyle zor anları kamerada

İngiltere'nin sakarlıkları ve tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Başbakanı Boris Johnson, yine komik sahnelere imza attı.
Geçtiğimiz gün ülkenin Staffordshire bölgesinde, görev başında ölen polis memurları için düzenlenen bir anma törenine katılan Johnson, zor anlar yaşadı.
SAKAR HALLERİ GÜLDÜRDÜ
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve İçişleri Bakanı Priti Patel ile birlikte anma töreninde hazır bulunan Johnson, hafif bir yağmurun başlamasının ardından şemsiyesine davrandı. Yanında oturan Prens Charles'a çarpmamak için şemsiyesini arkaya doğru açan Johnson, arkasında oturan yetkiliye çarpmasına ramak kala önlem aldı.
Şemsiyeyle mücadelesini meraklı gözlerle izleyen İçişleri Patel'i fark ederek şemsiyesini ona vermeyi teklif eden Johnson, aldığı ret cevabının ardından şemsiyesinin kontrolünü kaybetti.
ZOR ANLARI KAMERADA
Ters dönen şemsiyesiyle boğuşmaya başlayan İngiliz Başbakan, hareketleriyle başta Prens Charles olmak üzere tüm bakan ve görevlileri kahkahaya boğdu.
Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video
Johnson'ın sakar halleri, sosyal medyada da alay konusu oldu.