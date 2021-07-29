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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Japonya’da sıcaklar 23 can aldı

Japonya’da sıcaklar 23 can aldı
Japonya'da, yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 23 kişi yaşamını yitirdi. Yangın ve Afet İdare Ajansı, 19-25 Temmuz haftasında sıcak çarpması sebebiyle 8 bin 122 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ajans, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini, 3 binden fazlasının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılanların yarısından fazlası 65 yaş üstü, 2 bin 627'si 18-64 yaş arası, 800'ünün de 17 yaş ve altı olduğu kaydedildi. Uzmanlar, sıcaklığın 28 dereceye ya da nem oranı yüzde 70'e ulaşması durumunda havalandırma cihazlarının çalıştırılmasını tavsiye ediyor. AA
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Japonya’da sıcaklar 23 can aldı
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