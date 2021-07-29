KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla aradığı belirtildi.

ŞENTOP'A TEŞEKKÜR

Tatar'ın, toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümünü Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelere ayırmasından dolayı Şentop'a teşekkür ettiği ve her platformda Türkiye'nin Kıbrıs'a olan desteğini yinelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.