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Giriş Tarihi: 29.7.2021 16:06

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla aradığı belirtildi.

ŞENTOP'A TEŞEKKÜR

Tatar'ın, toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümünü Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelere ayırmasından dolayı Şentop'a teşekkür ettiği ve her platformda Türkiye'nin Kıbrıs'a olan desteğini yinelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu
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