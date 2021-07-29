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Giriş Tarihi: 29.7.2021 17:02

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İHA
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarına devam ediyor. İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Aksa'nın avlulularına akın etti. Baskın düzenleyen Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere karşı slogan attı.

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video

Fanatik Yahudiler Cuma ve Cumartesi günleri hariç her gün, sabah veya akşam saatlerinde Mecid-i Aksa'ya baskın gerçekleşiyor.

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Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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