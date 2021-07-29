Rusya'dan Taliban açıklaması: O senaryo hayata geçmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başkent Moskova'da Afganistan'daki duruma ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Taliban'ın Afganistan topraklarının yüzde 50'sinin kontrol altına aldığına dikkati çeken Kabulov, "Taliban'ın başarısı, Afganistan yönetimi güçlerinin geri çekilmesine bağlıdır. Taliban'ın çatışmalarda başarı elde etmesi, sadece halk tarafından destek almasına bağlı değil. Taliban, Afganistan güçlerine göre daha güçlü savaş ruhuna sahip. Afganistan güçlerinin, ülkenin ulusal çıkarları için savaştıklarına dair inancı yok." yorumunda bulundu.

Kabulov, "Mevcut Afganistan yönetimi sağduyuya sahip olsaydı, Taliban ile bir yıl önce yapıcı müzakerelere başlardı. Taliban, bir yıl önce ülkede askeri anlamda başarıya sahip değildi. Şimdi ise Afganistan yönetiminin, kendisiyle güç pozisyonu açısından konuşacağı düşmanı var. Bu, merkez yönetiminin yanlış hesap yaptığı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.