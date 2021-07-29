Son dakika: ABD’de büyük deprem! Tsunami alarmı verildi!

PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER

Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.

USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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