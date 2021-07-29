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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:37 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:56

Son dakika: ABD’de büyük deprem! Tsunami alarmı verildi!

REUTERS
Son dakika: ABD’de büyük deprem! Tsunami alarmı verildi!

Son dakika haberi... ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Tsunami alarmı verildi

Son dakika haberi... ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Tsunami alarmı verildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre depremin 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER

Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.

USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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Son dakika: ABD’de büyük deprem! Tsunami alarmı verildi!
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