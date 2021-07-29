Son dakika: ABD’de büyük deprem! Tsunami alarmı verildi!

Son dakika haberi... ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Tsunami alarmı verildi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre depremin 35 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.
USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
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