Tunus'taki darbe girişimi ile ilgili flaş iddia: Tunus Başbakanı istifa etmesi için darbedildi

İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan David Hearst ve Faisal Edroos imzalı habere göre, Meşişi'ye yakın bir kaynak Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan'ı azletme ve Meclisin tüm yetkilerini dondurma kararından önce Kartaca Sarayı'nda yaşananlar hakkında konuştu.

Haber kaynağının aktardığı bilgilere göre 47 yaşındaki Meşişi, görevinden ayrılması için fiziksel şiddete maruz kaldı ve bunun neticesinde yüzünde darp izleri oluştu.