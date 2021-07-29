Türkiye - Azerbaycan - Pakistan birlikte hareket edeceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Azerbaycan
'daki temasları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Şentop açıklamalarında Bakü Beyannamesi
, Ermenistan
sınırında yaşananlar, Tunus sorunu ve göçmen krizi hakkında konuştu.
BAKÜ BEYANNAMESİ
Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye halkları arasında ilişkiler bulunduğunu, üçlü mekanizmanın ilişkileri bölgesel düzeye taşıma anlamında önemli bir adım olacağını vurgulayarak Bakü
Beyannamesi hakkında bilgi verdi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğunu ifade eden Şentop, üçlü mekanizmanın kurumsallaşmasını istediklerini dile getirdi. Şentop, "Bu üç ülkenin uluslararası alandaki iddialarını, tezlerini destekleyen, birlikte hareket etme niyeti olan ülkeleriz" diye konuştu.
'ERMENİSTAN SORUNDAN YANA'
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliklerle ilgili soru üzerine Şentop, Ermenistan'ın saldırgan, hukuk tanımaz politikalarının yeni olmadığını söyledi. Şentop, "Ermenistan halkının da huzursuzluktan, çatışmadan yana olduğunu düşünmüyorum ama şüphesiz orada bazı militan grupların bu tür çatışmalara öncülük ettiğini, destek verdiğini düşünebiliriz" diye konuştu.
TUNUS'TAKİ GELİŞMELER
Şentop, Tunus'ta meydana gelen gelişmeler konusunda, değişen dünyada, "İç meselesidir, kimse sesini çıkartmasın" denilemeyeceğini aktararak Birleşik Arap Emirlikleri
'nin ekonomik olarak finans sağladığı ve bazı yapıların Tunus'ta bir kargaşa ortamı oluşturduklarına dair iddialar bulunduğunu anımsattı.
GÖÇMEN SORUNU
Göçmenlerle ilgili soru üzerine Şentop, Türkiye'nin meseleye insani olarak baktığının altını çizdi. Şentop, "Türkiye, dünyanın da şunu görmesini istiyor: Bu Türkiye'nin sorunu değil. Bu bütün dünyanın sorunudur" dedi.
'BÖLGE SORUNLARINI ARAMIZDA ÇÖZEBİLİRİZ'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Gence'deki basın toplantısında, AK Parti heyetiyle gerçekleştirdiği 3 günlük Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi. Kurtulmuş, Ankara
ve Bakü'nün Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya
, İran
ve Gürcistan'dan oluşan bölge ülkelerinin sorunlarını kendi aralarında çözecekleri ve ekonomik olarak birlikte kazanacakları ortamın oluşmasında samimi olduğunu söyledi.
ERİVAN'A UYARI: KIŞKIRTICI ADIMLARDAN UZAK DUR
ERMENISTAN, Azerbaycan sınırında provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Ermenistan askerlerinin Kelbecer
istikametindeki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralandı, 3 Ermeni askeri öldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimini, kışkırtmalardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.