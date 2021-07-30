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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:30

AB Delegasyonu’ndan yangın mesajı: Acınızı paylaşıyoruz

DHA
AB Delegasyonu’ndan yangın mesajı: Acınızı paylaşıyoruz

Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarına, taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu orman yangınlarıyla ilgili resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Twitter'daki hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" mesajı paylaşılarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, "Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin bir üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" denildi.

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AB Delegasyonu’ndan yangın mesajı: Acınızı paylaşıyoruz
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