Almanya’da yasaklar geri döndü! 1 Ağustos’tan itibaren zorunlu olacak

Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) şartı getirmeyi planlıyor.

"AŞI OLUN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu Kovid-19 testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolcular, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız." dedi. Spahn, ayrıca herkese aşı olma çağrısını yineledi.