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Giriş Tarihi: 30.7.2021 16:22 Son Güncelleme: 30.7.2021 16:34

Almanya’da yasaklar geri döndü! 1 Ağustos’tan itibaren zorunlu olacak

AA
Almanya’da yasaklar geri döndü! 1 Ağustos’tan itibaren zorunlu olacak

Koronavirüs salgınında vaka artışlarının yaşanmasının ardından Alman hükümeti, önlemleri artırma kararı aldı. Yaz sezonu nedeniyle yapılan seyahatlerin, vaka artışına neden olduğunu söyleyen yetkililer, ülkeye girişlerde negatif PCR testi zorunluluğunu geri getirdi.

Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) şartı getirmeyi planlıyor.

"AŞI OLUN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu Kovid-19 testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolcular, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız." dedi. Spahn, ayrıca herkese aşı olma çağrısını yineledi.

Alman haber ajansı DPA, Bakanlar Kurulu'nun yeni seyahat önlemlerini bugün onaylamasının beklendiğini ve 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek.

Son 6 ay içinde aşılarının tam olduğunu veya Kovid-19 geçirdiğini kanıtlayabilen yolcular önlemden muaf tutulacak.

Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, on günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek. Ülkedeki Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 454 yeni vaka sayısı kaydedildi.

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Almanya’da yasaklar geri döndü! 1 Ağustos’tan itibaren zorunlu olacak
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