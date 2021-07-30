Belçika’da aşırı sağ tehdidi yükseliyor! Korkutan rapor yayınlandı

Raporda, aşırı sağcıların diğer tehlikeli ağlara göre internette daha görünür olduğu, bunun da gençlerin aşırı sağ propagandaya daha kolay maruz kalmasına yol açtığı vurgulandı.

Belçika'daki aşırı sağcı tehdidin, Jürgen Conings isimli askerin birliğindeki ağır silahları çalarak ortadan kaybolmasından sonra iyice görünür olduğu kaydedildi. Terör saldırısı düzenleyeceği tehdidiyle ortadan kaybolan aşırı sağcı Conings, bir ay süren aramaların sonunda ölü bulunmuş, bunun ardından Conings'e destek veren sosyal medya paylaşımlarında artış görülmüştü.