Dünyadan Türkiye’ye birlik mesajları! Peş peşe geliyor...

Üç günden bu yana devam eden, 21 ilde 63 noktada çıkan yangınlar, Türkiye'yi yasa boğdu. Başta Manavgat olmak üzere Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ederken, dünyanın birçok noktasında da Türkiye ile birlik mesajları geliyor.

TAZİYE DİLEKLERİ YER ALDI

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderdi.