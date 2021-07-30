Dünyadan Türkiye’ye birlik mesajları! Peş peşe geliyor...

Üç günden bu yana devam eden, 21 ilde 63 noktada çıkan yangınlar, Türkiye'yi yasa boğdu. Başta Manavgat olmak üzere Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ederken, dünyanın birçok noktasında da Türkiye ile birlik mesajları geliyor.
TAZİYE DİLEKLERİ YER ALDI
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajları gönderdi.
DENDİAS'TAN BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA MESAJ
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.
"TÜRKİYE'NİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ"
AB Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti.
"DUALARIMIZ SİZİNLE"
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından, Türkiye'de yayılmaya devam eden orman yangınlarını duymaktan ve yarattığı yıkıcı etkiyi görmekten oldukça fazla üzüntü duyduğunu ifade ederek "Düşünce ve dualarımız bu olaylardan etkilenenlerle ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hayatlarını tehlikeye atan acil servis ekipleriyledir." mesajını paylaştı.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Manavgat'tan, Marmaris'ten ve başka yerlerden gelen haberlerin ve fotoğrafların çok üzücü olduğunu belirterek yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.