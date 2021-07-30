İsrail’de üçüncü doz kampanyası başladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile eşi Michal Herzog da üçüncü doz aşılarını yaptırdı. İsrail Başbakanı Bennett, 3. doz aşılamayla ilgili olarak, "İsrail'de yaşlıları korumak için bir aşı kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.