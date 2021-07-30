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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:51 Son Güncelleme: 30.7.2021 12:53

Kuzey Kore’den savaş hazırlığı! Kim Jong-un çağrıda bulundu

AA
Kuzey Kore’den savaş hazırlığı! Kim Jong-un çağrıda bulundu

ABD ve Güney Kore ile olan gerilimli ilişkileriyle bilinen Kuzey Kore, ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısında bulundu. Önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarından hemen önce yapılan güçlendirme çağrısı, savaş hazırlığı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, 24-27 Temmuz tarihlerinde ülkenin askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya gelen Kim, herhangi bir yabancı provokasyona karşı askeri kapasitenin geliştirilmesini istedi.

"DÜŞMAN UNSUR" VURGUSU

Görüşmede Kim, yetkililerden düşmanların askeri provokasyonu ile başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamalarını istedi.

Güney Kore, kuzey komşusu ile iletişim kanallarının yeniden açılması ile yaratılan uzlaşı havasını olumsuz etkilememesi için ABD ile tatbikatların yapılıp yapılmayacağı ya da hangi şartlarda yapılacağına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

Güney Kore ve ABD'nin yaptığı askeri tatbikatlar, son senelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırma çabaları nedeniyle iptal edilmiş veya azaltılmıştı.

Kuzey ve güney komşular arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanalları yeniden açılmış 28 Temmuz'da ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

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Kuzey Kore’den savaş hazırlığı! Kim Jong-un çağrıda bulundu
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