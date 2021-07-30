Kuzey Kore’den savaş hazırlığı! Kim Jong-un çağrıda bulundu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, 24-27 Temmuz tarihlerinde ülkenin askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya gelen Kim, herhangi bir yabancı provokasyona karşı askeri kapasitenin geliştirilmesini istedi.

"DÜŞMAN UNSUR" VURGUSU

Görüşmede Kim, yetkililerden düşmanların askeri provokasyonu ile başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamalarını istedi.