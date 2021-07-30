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Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:44

NASA’dan flaş açıklama! Uzay istasyonu konumundan saptı

DHA
NASA’dan flaş açıklama! Uzay istasyonu konumundan saptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya’nın Uluslararası Hava İstasyonu’na (ISS) dün gönderdiği modülü Nauka’nın kenetlendikten sonra motorlarının yanlışlıkla ateşlendiğini açıkladı. NASA, ISS’in bu olay sonucunda 45 derece konumundan saptığını ifade etti.

NASA, 11 yıl aradan sonra Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ISS'e dün gönderilen laboratuvar amaçlı modülü Nauka'nın kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini açıkladı.

MÜRETTEBATIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston'da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS'in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun 'dengeli' olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS'de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.

NASA, olaydan sonra Boeing 'Starliner' adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.

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NASA’dan flaş açıklama! Uzay istasyonu konumundan saptı
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