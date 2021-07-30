NASA’dan flaş açıklama! Uzay istasyonu konumundan saptı

MÜRETTEBATIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston'da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS'in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun 'dengeli' olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS'de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.