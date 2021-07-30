NASA’dan flaş açıklama! Uzay istasyonu konumundan saptı

MÜRETTEBATIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston'da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS'in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun 'dengeli' olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS'de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.
NASA, olaydan sonra Boeing 'Starliner' adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.