Son dakika haberleri: İsrail gemisi saldırıya uğradı!

Son dakika haberi… İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail gemisi, Umman Denizi'nde saldırıya uğradı. Kıyıdan 185 mil açıkta gerçekleşen saldırı hakkında Ummanlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...