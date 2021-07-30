Giriş Tarihi: 30.7.2021 10:40Son Güncelleme: 30.7.2021 10:47
Son dakika haberleri: İsrail gemisi saldırıya uğradı!
ABONE OL
Son dakika haberi… İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İsrail gemisi, Umman Denizi’nde saldırıya uğradı. Kıyıdan 185 mil açıkta gerçekleşen saldırı hakkında Ummanlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
Son dakika haberi… İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail gemisi, Umman Denizi'nde saldırıya uğradı. Kıyıdan 185 mil açıkta gerçekleşen saldırı hakkında Ummanlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: İsrail gemisi saldırıya uğradı!