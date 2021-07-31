ABD’den Rusya’ya flaş suçlama! ‘Tüm gizli bilgileri çaldılar’

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kamu kurumlarına yönelik düzenlenen SolarWinds siber saldırılarının arkasında Rus internet korsanlarının olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, SolarWinds siber saldırılarının 7 Mayıs-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirildiği, söz konusu saldırılar kapsamında, ülke genelindeki 4 savcılıktaki personelin yüzde 80'inin e-posta hesaplarının, 27 savcılıktan ise en az bir çalışanın e-posta hesabının hedef alındığı belirtildi. Savcılığa ait e-postalarda, gizlilik seviyesi yüksek bilgilerin bulunabileceği ifade ediliyor.