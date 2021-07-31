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Giriş Tarihi: 31.7.2021 20:35

AB'den yangınlarla ilgili Türkiye'ye 'tam dayanışma' mesajı

AB'den yangınlarla ilgili Türkiye'ye 'tam dayanışma' mesajı

Avurpa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.

"TÜRKİYE'YE DESTEK SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı.

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AB'den yangınlarla ilgili Türkiye'ye 'tam dayanışma' mesajı
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