Afganistan’da Taliban saldırıları sürüyor

Afganistan'daki 407 ilçenin 150'den fazlasını kontrolünde bulunduran Taliban militanları, vilayet merkezlerine yönelik saldırılarını artırdı. Militanlar, son 24 saat içinde ülkenin batısındaki İran sınırında bulunan Herat, güneydeki Helmand ve Kandahar, kuzeydoğuda Tahar vilayeti merkezlerine saldırılar düzenledi.

HAVALİMANI ULAŞIMA KAPANDI

Herat emniyet yetkilileri, militanların, Herat merkezine yönelik saldırılar başlattığını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Çatışmaların Herat Uluslararası Havalimanı yakınlarında devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle söz konusu havalimanından 2 gündür uçuşların yapılamadığı kaydedildi. Emniyet yetkilileri, çatışmalarda militanların ağır kayıplar verdiğini belirtti.