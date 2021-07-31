Belçika’da koronavirüs kısıtlamalarına yeni düzenleme

Tam aşılı kişilerin oranının yüzde 70'i geçtiği Belçika'da hükümet, yeni tip koronavirüs tedbirlerini biraz daha hafifletti. Mağaza ve alışveriş merkezlerindeki maksimum müşteri sayısı kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

Ayrıca kültür, performans veya spor müsabakaları gibi etkinlikler için de önlemler gevşetildi. 3 bine kadar kişinin girebileceği kapalı mekanların tam kapasiteyle çalışmasına karar verildi. Ancak bunun yine maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılması gerektiği belirtildi.

"GÜVENLİ BİLET" UYGULAMASI

Açık mekanlarda ise 5 bin kişiye kadar düzenlenecek etkinliklere serbestlik getirildi.