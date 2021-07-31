Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçika’da koronavirüs kısıtlamalarına yeni düzenleme
Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:44 Son Güncelleme: 31.7.2021 10:45

Belçika’da koronavirüs kısıtlamalarına yeni düzenleme

AA
Belçika’da koronavirüs kısıtlamalarına yeni düzenleme

Haziran ayı başında, artan aşı uygulamalarının da etkisiyle koronavirüs kısıtlamalarını hafifleterek kapalı mekanların açılması yönünde karar alan Belçika hükümeti, yasakları gevşetmeye devam ediyor. Sosyal etkinliklere dair önlemleri gevşeten hükümet, kapalı mekanlar için uygulanan kısıtlamaları da kaldırdı.

Tam aşılı kişilerin oranının yüzde 70'i geçtiği Belçika'da hükümet, yeni tip koronavirüs tedbirlerini biraz daha hafifletti. Mağaza ve alışveriş merkezlerindeki maksimum müşteri sayısı kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

Ayrıca kültür, performans veya spor müsabakaları gibi etkinlikler için de önlemler gevşetildi. 3 bine kadar kişinin girebileceği kapalı mekanların tam kapasiteyle çalışmasına karar verildi. Ancak bunun yine maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılması gerektiği belirtildi.

"GÜVENLİ BİLET" UYGULAMASI

Açık mekanlarda ise 5 bin kişiye kadar düzenlenecek etkinliklere serbestlik getirildi.

13 Ağustos'tan itibaren aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan "bileti" (Covid Safe Ticket) gösteren ziyaretçiler, açık havada düzenlenecek etkinliklere katılabilecek

Ticaret fuarları, düğünler, partiler ve resepsiyonların da 250 kişiye kadar kapasiteyle düzenlenebileceği bildirildi. Kamp gibi gençlik faaliyetlerinin de maksimum 200 kişi ile gerçekleştirilebileceği kararlaştırıldı.

Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlasının aşılandığı kampanya sonrası ölüm sayılarının çok azaldığı görülüyor. Kampanyanın yeni başladığı şubat ayının ilk günlerinde vaka sayısı günlük 2 bine, mart ayında 5 bine çıkmışken şubat ortasında her gün yaklaşık 30, mart ayında 25 kişi hayatını kaybediyordu.

Halihazırda günlük vakalar 1500'e yaklaşsa da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, günde 2'ye düştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika’da koronavirüs kısıtlamalarına yeni düzenleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA