Dünya yanıyor

İnsanlığın doğaya yönelik yıkım ve tahribatı sonucu dünya, son yirmi yılda sıklaşan afetlere tanıklık ediyor. Aşırı ısınan hava nedeniyle dünya ormanları, alev alev yanıyor.
İTALYA: 254 YERDE
Sardunya Adası'nda geçen hafta başlayan yangınlar ortalığı küle çevirdi. Bin 500 kişi tahliye edildi. Çok sayıda işyeri ve ev yanarken 20 bin hektar alan kül oldu. Yok olan orman alanlarının eski haline gelebilmesi için en az 15 yıl geçmesi gerekiyor. Ülkenin güneyinde 254 yerde orman yangınıyla mücadele devam ediyor.
ABD: EN BÜYÜK YANGIN
Kaliforniya eyaletini cehenneme çeviren ülke tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çok sayıda ev küle döndü. 80 bin hektarlık alan zarar gördü. 8 bin kişi tahliye edilirken 4 ilçede acil durum ilan edildi. Yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen, Dixie'de yangının tamamı hâlâ kontrol altına alınamadı.
LÜBNAN: SURİYE'YE SIÇRADI
Ülkenin kuzey bölgesi yangınlara teslim oldu. Çarşamba günü Akkar bölgesinde başlayan yangın hızla geniş bir alana yayıldı. Aevler komşu ülke Suriye'ye ulaştı. Çalışmalara katılan 15 yaşında gönüllü bir genç öldü.
SİBİRYA: 1 AY OLDU
Yaklaşık 1 aydır devam eden yangınlarda 1.5 milyon hektarlık alan küle döndü. Rusya
'nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'da üst üste 3 senedir görülen şiddetli orman yangınlarının sıcak havalardan kaynaklandığı bildirildi. Söndürme çalışmalarında alanın büyüklüğü nedeniyle yanan bölgenin 55'ine müdahale edilemiyor.
YUNANİSTAN: 50 NOKTA
Yunanistan
, 24 saat içerisinde 50 farklı noktada patlak veren orman yangınıyla sarsıldı. Başkent Atina'da dün yeni yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi.
KANADA: SÖNMÜYOR
En yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği ülkede haziran ayından bu yana aralıklarla dev yangınlar çıkıyor. Son olarak Manitoba bölgesinde dört ayrı yangın birleşti.
İSPANYA: BİN 500 HEKTAR
Katalonya'nın Santa Coloma de Queralt yakınlarında bin 500 hektardan fazla alan yandı. Alevlerin yüzde 90'ı kontrol altında.
İTALYA
İtalya
'da bu sene 53 bin 797 hektar alan yandı. Fransa'da 22 bin 807 hektar yanarken, önceki yılların ortalaması 9 bin 283'tü. Romanya
'da da aynı şekilde bu sene 18 bin 620 hektar alan yanarken, 12 yılın ortalamasının verisi 16 bin 82 olarak işlenmişti.
ROMANYA:
Başkent Bükreş'in de bulunduğu güney bölgesi ve özellikle Bulgaristan sınırı da alevlere teslim oldu. Romanya'nın komşuları Moldova ve Ukrayna'da da orman yangınları sürüyor.
KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ
Bioscience dergisinde yayınlanan bir makaleyi imzalayan uzmanlar, iklim krizi konusunda acil eylem çağrılarını yineledi. İki bini aşkın bilim insanı tarafından yapılan uyarıda "Küresel ısınmada kritik eşik noktalarını geçtik" değerlendirmesi yapıldı.