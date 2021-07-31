Fransa Türkiye'deki yangınlar için destek mesajı paylaştı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve dayanışma mesajı paylaştı.

"GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle bir sosyal medya hesabında dayanışma mesajı paylaştı.

Drian'ın yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz. Fransa, Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazırdır" dedi.