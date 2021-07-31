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Giriş Tarihi: 31.7.2021 13:18

Fransa Türkiye'deki yangınlar için destek mesajı paylaştı

AA
Fransa Türkiye'deki yangınlar için destek mesajı paylaştı

Türkiye’yi kahreden orman yangınları, dünya gündemindeki yerini koruyor. Dünya genelinde birçok ülkeden taziye ve birlik mesajları birbiri ardına gelirken son olarak Fransız hükümeti, “Türk halkına gerekli her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandığı bir mesaj yayınladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve dayanışma mesajı paylaştı.

"GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle bir sosyal medya hesabında dayanışma mesajı paylaştı.

Drian'ın yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz. Fransa, Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazırdır" dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Bakan Le Drian'ın mesajını sosyal medya hesaplarından Türkçe olarak paylaştı. Öte yandan yangın felaketi Fransız medyasında geniş yer buldu.

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Fransa Türkiye'deki yangınlar için destek mesajı paylaştı
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