Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

23 BİN 471 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 127 bin 19'a ulaştığı bildirildi.

43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte hastanede 43 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 355'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 409 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 74 milyon 55 bin 979 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 42 milyon 466 bin 447'ine tek doz aşı yapıldı.