İhbardan son ses müzik dinleyen kedi çıktı

İspanya
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bir evde son ses müzik dinlediği yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gidince tek başına şarkı dinleyen kediyle karşılaştı. Lugo kentinde 25 Temmuz'un ilk saatlerinde Ronda das Fontinas adlı binanın sakinleri, polisi arayıp yüksek ses nedeniyle uyuyamadıklarını söyleyerek yetkililerin yardımını istedi. Bölgeye intikal eden görevliler, dairede kimsenin olmadığını tespit edince evde yaşayanları bulmaya çalıştı. Bunun ardından Gonzalo ve Yosi adlı ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi. İkili, kendileriyle temasa geçen polis ekiplerine kedileri Luna'nın, patisiyle müzik setini açma ve ses düğmeleriyle oynama alışkanlığı olduğunu söyledi. Hayvanın bunu daha önce defalarca yaptığı öğrenildi. Independent Türkçe