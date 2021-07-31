İşgalci İsrail’in Filistin halkına zulmü bitmiyor! İtlaf ettiler…

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti.

Filistinli aktivist Ahmet Salah, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Beytullahim'e bağlı El-Hızır beldesinde Filistinlilere ait 140 zeytin ağacını püskürttükleri çok miktardaki tarım ilaçlarıyla itlaf ettiklerini belirtti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILARI

Zeytin ağaçlarının 8 dönüm arazi üzerinde dikili ve ortalama 4 yaşında olduğunu ifade eden Salah, Yahudi yerleşimcilerin çevredeki Neve Daniel ile Elazar Yahudi yerleşim birimleri sakinleri olduğunu kaydetti.