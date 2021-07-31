Japonya’da artış alarma geçirdi: OHAL kararları peş peşe geliyor

Buna göre Tokyo çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kenti OHAL kapsamına alındı. Uygulama hafta başı yürürlüğe girip ağustos sonuna kadar sürecek.

Halihazırda başkent Tokyo ile en güneydeki Okinawa adasındaki OHAL süresi ağustos sonuna kadar uzatıldı. Bunun yanı sıra Hokkaido, İşikawa, Hyogo, Kyoto ve Fukuoka'da 2-31 Ağustos'ta ise yarı-OHAL şartları uygulanacak.