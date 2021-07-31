Son dakika: Rusya’dan Türkiye’ye yangın uçağı desteği!

Son dakika haberleri… Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere 11 araçtan oluşan birleşik uçak grubu yollanacağı bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...