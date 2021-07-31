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Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:11

Türkiye’ye uçak gönderen Ukrayna’dan mesaj: Yanınızdayız

İHA
Türkiye’ye uçak gönderen Ukrayna’dan mesaj: Yanınızdayız

Türkiye’nin birçok noktasında halen devam eden orman yangınlarını söndürme mücadelesinde dünya devletlerinden destek gelmeye devam ediyor. Ukrayna, yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye’ye destek için gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara çeşitli ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Rusya'dan sonra Ukrayna da yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye'ye destek için yangın söndürme uçaklarını gönderdi.

Ukrayna, Türkiye'ye doğru yıla çıkan ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne ait 2 adet yangın söndürme uçağının görüntülerini paylaştı.

Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı

"UKRAYNA HALKI, TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Mesajlarda "Dayan Türkiye" ve "Yanındayız" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yangınlar nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye’ye uçak gönderen Ukrayna’dan mesaj: Yanınızdayız
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