Türkiye’ye uçak gönderen Ukrayna’dan mesaj: Yanınızdayız

Ukrayna, Türkiye'ye doğru yıla çıkan ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne ait 2 adet yangın söndürme uçağının görüntülerini paylaştı.
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı
"UKRAYNA HALKI, TÜRKİYE'NİN YANINDA"
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Mesajlarda "Dayan Türkiye" ve "Yanındayız" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yangınlar nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte olacak" ifadelerini kullanmıştı.